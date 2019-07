Sparta wederom naar overtuigende oefenzege

Na eerdere klinkende zeges op onder andere Willem II en NAC, heeft Sparta woensdagavond opnieuw een oefenwedstrijd met 3-0 gewonnen. Dit keer was FC Den Bosch het slachtoffer, in eigen stadion.

Aan het begin van de wedstrijd kon de eerste treffer aan beide kanten vallen, maar het was uiteindelijk Sparta dat toesloeg. Ragnar Ache kopte na ruim twintig minuten de 0-1 binnen, uit een voorzet van Khalid Karami. Nog voor rust combineerde Sparta naar 0-2, via een doelpunt van Bryan Smeets.

In de tweede helft maakte doelman Ariel Harush zijn debuut bij Sparta. Na tien minuten in het tweede bedrijf gooide Sparta de wedstrijd definitief in het slot. Halil Dervisoglu gunde Dante Rigo een niet te missen kans, waarmee de Belg de eindstand bepaalde op 0-3 voor de Rotterdammers.