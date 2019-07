Maassluis krijgt 'Intercity van de Gouden Eeuw'

Vrijwilligers, ambachtelijke scheepsbouwers en het paard Joost werken toe naar het voorjaar van 2021 wanneer de schuit moet varen. De kiel werd onlangs gelegd in het leegstaande pand van een autodealer. "We hebben een pop-up werf hier en mogen het twee jaar gebruiken", vertelt Frank Baart. Hij is voorzitter van de Scheepswerf Zorg & Vlijt.

Maritiem Museum

Bij de bouw is ook professioneel en ambachtelijk botenbouwer Peter Schouten betrokken. "Drie dagen per week wordt er aan de schuit gewerkt en kan iedereen komen kijken", zegt Baart. "Via onder andere het Maritiem Museum in Rotterdam kwamen we bij de originele bouwbeschrijvingen terecht, in Amsterdam". Er waren geen tekeningen van de trekschuiten maar ze werden bijna wiskundig beschreven. "Dat vertalen en begrijpen duurde al zo'n twee jaar".

Het is de bedoeling dat de schuit voortgetrokken door paard Joost over twee jaar toeristische tochten gaat maken langs de originele route van 300 jaar geleden. "Van Maassluis naar Schipluiden zo ongeveer", besluit Frank Baart van Zorg & Vlijt in Maassluis.