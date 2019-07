Persoon ontsnapt uit Detentiecentrum Rotterdam

Wat er precies is gebeurd in het centrum naar Rotterdam The Hague Airport is nog niet duidelijk. "Bij de avondtelling rond 22:00 uur miste er een persoon", legt woordvoerder van Justitie en Veiligheid Lennart Wegewijs uit.

"Daarna is er gelijk ingezet op het lokaliseren van deze persoon, zowel binnen als buiten het detentiecentrum." Zowel de politie als de marechaussee hebben zich bij deze zoektocht aangesloten.

Om wie het precies gaat is niet bekend. Of deze persoon inmiddels weer gevonden is, is ook niet duidelijk. "Ik heb nog geen bericht gehad dat hij binnen is", licht Wegewijs toe. Of hij zich binnen of buiten het detentiecentrum zou bevinden kan hij niet zeggen.

Wegewijs benadrukt dat de mensen in het detentiecentrum daar niet zitten vanwege een strafrechtelijk vergrijp. "Ze zitten daar vanwege bestuursrechtelijke vergrijpen. Ze hebben bijvoorbeeld geen bestendige verblijfsvergunning en zitten daar met zicht op uitzetting." Dat is bij de ontsnapte persoon het geval.