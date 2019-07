'Historisch warme' dag voor de boeg

Weerman Ed Aldus kan er kort over zijn: "Het wordt smoorheet vandaag!" Hij verwacht een temperatuur van 38 graden, waarmee het regionale hitterecord verbroken zou worden.

Het huidige record staat op 37,9. Die temperatuur werd vorig jaar in Hoek van Holland bereikt. Het landelijke record is woensdag verbroken, maar zal er volgens Aldus donderdag opnieuw aangaan. "Landelijk gezien gaan we naar de 40 graden", licht hij toe.

Waar er woensdagmiddag een zeewind waaide, waardoor de temperatuur niet verder steeg, is dat donderdag niet het geval. "Daarom blijft het zo warm", vertelt de weerman.

Ook de komende nacht blijft het heet. De temperatuur 'daalt' dan tot 25 graden.

Zomercarnaval

Voor het Zomercarnaval dit weekend ziet het er minder zonnig uit. Na vrijdag - wederom een tropisch warme dag - is er zaterdag kans op stevige regen- of onweersbuien. "Ook is het met zo'n 25 graden beduidend minder warm."