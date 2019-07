Recordgroei voor Rotterdamse haven

De overslag in de Rotterdamse haven is in de eerste helft van 2019 gegroeid tot ruim 240 miljoen ton. Dat is een nieuw record. Het is 3,4 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2018.

Ook de omzet van Havenbedrijf Rotterdam is toegenomen, tot 358 miljoen euro in die periode. Dat blijkt uit de cijfers van het bedrijf. "De financiële resultaten van het Havenbedrijf zijn goed", licht president-directeur Allard Castelein toe. "Daardoor kunnen we blijven investeren in de infrastructuur én in digitale oplossingen voor handel en logistiek."

De groei is voornamelijk te danken aan hogere import- en transshipment volumes. De recordhoeveelheid goederen waren voornamelijk ruwe olie en lng; vloeibaar gemaakt aardgas.

Eerder dit jaar meldde het Havenbedrijf nog dat april de beste containermaand ooit is geweest. Er werd voor 13,6 miljoen ton aan containervracht overgeslagen. In augustus 2018 was dit 12,2 miljoen ton.