Kamervragen over overleden varkens Middelharnis

De Partij voor de Dieren (PvdD) gaat Kamervragen stellen over de honderden varkens die woensdagavond kwamen te overlijden in Middelharnis.

De varkens kwamen om door de hitte, in combinatie met een falend ventilatiesysteem. De PvdD lobbyt al jaren voor een verandering in geautomatiseerde systeem in de stallen, maar tot nog toe zonder resultaat.

"We hebben al verscheidene keren vragen gesteld in de Kamer", vertelt Tweede Kamerlid Esther Ouwehand. "Minister Carola Schouten vond het niet nodig om in te grijpen, maar we gaan nu opnieuw dit probleem aankaarten. We hopen dat ze inziet dat deze situatie zo niet langer kan."



Het overlijden van de varkens in Middelharnis noemt Ouwehand 'heel triest'. "Helaas gebeurt het vaker." Volgens het Kamerlid zitten veel varkens in Nederland in volledig geautomatiseerde stallen. "Als de ventilatie uitvalt, zijn ze snel overleden."

Stikken

Dat heeft volgens Ouwehand te maken met de giftige lucht. "Als de ventilatie uitvalt krijgen ze geen frisse lucht en stikken ze. Hoe warmer het is, hoe sneller dat gebeurt."

De partij wil een discussie starten over de manier waarop in Nederland varkens worden gehouden. "We moeten afstappen van systemen waarbij we afhankelijk zijn van techniek", vindt Ouwehand. "Techniek blijft nu eenmaal kwetsbaar."

De Partij voor de Dieren zet na het drama nogmaals kracht bij haar Nationale Hitteplan. Daarin wordt onder meer gepleit voor een transport-stop tijdens tropische tempearturen zoals nu.