Ruud de Boer ontmoet... 'Mister VVV Dordrecht'

Zindel stond onder meer aan de wieg van 'Dordt in Stoom', een evenement dat niet meer uit de stad weg te denken is. Het Dordrecht dat hij in 1981 aantrof, is in niets te vergelijken met de stad die jaarlijks door honderdduizenden mensen wordt aangedaan.

Ruud de Boer ontmoet hem op het Groothoofd, een historische plek waar ook nog eens drie rivieren bij elkaar komen. Luister donderdagavond naar de innemende Erik Zindel om 19:00 uur op Radio Rijnmond!

Niet in staat om op bovengenoemd tijdstip te luisteren? Luister wanneer je wilt door op het speakertje bij de foto te klikken / swipen.