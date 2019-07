Laat de RTV Rijnmond Zomertoer Spelen beginnen!

Lesje Aquafitten tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer Spelen in De Doetsekom in Giessenburg

Zwembad de Doetsekom in Giessenburg is donderdag het toneel van de RTV Rijnmond Zomertoer Spelen. Een glijbanenrace, dubbeltjes duiken, aquafit en spelletjes op het droge: jong en oud komt in actie.

De Doetsekom is het grootste openluchtzwembad van de Alblasserwaard. Er is een 50-meterbad, peuterbad en meerdere glijbanen. "We zijn erg trots op", zegt Bram Visser, wethouder Sport in de gemeente Molenlanden. "Een 50-meterbad is vrij uniek in de regio. Met dit warme weer kan het niet beter."

Het zwembad trok woensdag nog zo'n 1.400 mensen. Ook donderdagochtend zijn al veel zwemmers aanwezig in Giessenburg, die niet allemaal uit het dorp zelf komen. "Het is een megasucces", zegt Kees Commijs. Hij is vrijwilliger bij het zwembad en kwam met het idee van de Spelen. "Dit is geweldig."

Het aquafitten en volleyballen zit er inmiddels op, maar er staat nog veel meer op het programma. Zo'n veertig kinderen hebben zich donderdagochtend verzameld bij de glijbaan voor een heuse glijbanenrace. "Het is heel simpel. Bovenaan de glijbaan wordt een signaal gegeven, de tijd wordt opgemeten en degene met de snelste tijd wint." Later is er nog het dubbeltjes duiken en jeu de boulen. "We hebben de hele dag door spellen."