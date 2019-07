Code zwart voor hardlopers vanwege hitte

In verband met de hitte wordt er donderdag níet hardgelopen bij PAC Rotterdam. De atletiekvereniging bij het Kralingse Bos heeft alle activiteiten - zowel trainingen als een wedstrijd - geschrapt, na een code zwart melding van de Nederlandse Atletiekunie.

"Het is niet verantwoord om hard te lopen met dit weer", vertelt Gerard de Jong, van PAC Rotterdam. De code kwam binnen via een app, die wordt gebruikt in geval van zware weersomstandigheden.

"Dit is de eerste keer dat we zo'n code binnenkrijgen. "Toch wordt 'ie erg serieus genomen. Naast de trainingen wordt namelijk ook de geplande wedstrijd afgelast. "Het risico is te groot, ook voor getrainde atleten."

De afgelopen dagen was er nog wel een training, maar die was alleen voorbehouden aan atleten die goed getraind waren. "We hebben toen geadviseerd minder lange stukken te lopen en drinken mee te nemen voor onderweg."

Volgens De Jong zitten er teveel risico's aan tóch trainen. "Het is gewoon onverantwoord."