'Alle ellende van zich afgeschreven in flessenpost'

Struinend over het strand bij de Kwade Hoek op Goeree deed Ad van den Berg woensdagmorgen een bijzondere ontdekking: flessenpost.

Ad gaf voor de stichting StrandInZicht op dat moment een excursie en ja.. 'dan geef je je ogen te kijk'.

Door het verweerde glas was de blauwe inkt van een handgeschreven brief te zien. "De afzender had een hele berg ellende van zich afgeschreven", vertelt Ad.

De brief greep hem aan en hij zocht contact met de schrijfster. "Inmiddels heeft ze onderdak gevonden", zegt Ad. En daar laat hij het bij. "Daar moet je verder niet in gaan rommelen. Daar zijn professionals voor. Maar je beseft wel hoe goed je het zelf hebt."