Tien maanden cel voor ECT-medewerkster

De vrouw uit Hoogvliet had bekend, maar wilde geen celstraf omdat zij een kind verwacht. De rechter zei een signaal te willen afgeven naar Rotterdamse havenmedewerkers: als zij zich laten omkopen, dan past daar een celstraf bij.



De vrouw had 10 duizend euro gekregen voor de valse passen. De man die haar had omgekocht, is ook tot tien maanden cel veroordeeld. De vrouw is haar baan bij ECT inmiddels kwijt.