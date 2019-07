Kamperen op het gras van Excelsior: 'Niet leuk'

Niet iedereen vond het even leuk. "Ik vond het geen geslaagde mini-vakantie", zegt de 11-jarige Joey. Hij had het koud 's nachts. "Het regende", vult zijn vriend Abi (9) aan. "Er kwam water op de tent en het ging er ook doorheen."

Achter hen geven de vrouwen van hockeyclub Rotterdam een clinic en wordt er druk gesport. Ondanks de kou, vertellen de jongens wel enthousiast over hun nacht. "We hebben in een tentje op het nepgras geslapen. We moesten ook zelf onze slaapzak en tandenborstel meenemen. En toen gingen we om 12 uur slapen. Of half 1 misschien."



Het nachtje weg werd georganiseerd door Thuis op straat (TOS). "We organiseren iedere zomervakantie iets bijzonders", vertelt Peter Steenbergen (TOS). "Kinderen die niet automatisch mooie dingen meemaken tijdens de vakantie, willen we toch iets aanbieden." Sommige kinderen gaan namelijk helemaal niet op vakantie, maar hebben zo toch een leuke herinnering.

Joey bijvoorbeeld, hij zit de rest van de vakantie 'met oma opgescheept'. Okee, als hij het toegeeft: "Vond ik het toch wel leuk, dat nachtje weg", lacht hij.