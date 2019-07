Minder treinen tussen Amsterdam en Rotterdam vanwege hitte

Door de tropische temperaturen rijden er minder treinen tussen Amsterdam en Rotterdam. In plaats van vijf, rijden er nu drie treinen per uur op de hoge snelheidslijn.

Omdat de treinen woensdag urenlang bloot zijn gesteld aan extreme temperaturen, hebben systemen storingen gekregen. Daardoor is er minder materiaal beschikbaar, meldt de NS.

"We verwachten dat er vandaag ook meer treinen in onderhoud moeten. We hebben extra mensen ingezet om het onderhoud te doen. Er blijven ook nog wel voldoende treinen rijden. Reizigers moeten rekening houden met een vertraging van een kwartier tot een half uur."

Op het traject Amsterdam naar Sittard rijden ook minder treinen.