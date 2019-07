Stratenmakers Coolsingel 's nachts aan het werk

Met temperaturen van bijna 40 graden is het geen wonder dat stratenmakers liever 's nachts aan het werk gaan. Aan de Rotterdamse Coolsingel wordt aan deze wens gehoor gegeven."Normaal gesproken beginnen we om 7 uur en werken we door tot 4 uur 's middags", vertelt voorman Edwin Bezemen."Nu zijn we vanaf een uurtje of 10 's avonds, tot 5 uur de volgende ochtend aan het werk."