Woning Hardinxveld-Giessendam gesloten na drugsvondst

De gemeente heeft een woning in Hardinxveld-Giessendam voor drie maanden gesloten na een drugsvondst. Op 18 juli deed de politie een inval, waarbij verschillende soorten drugs werden gevonden.

"Drugshandel is zware criminaliteit, het verstoort de openbare orde en vormt een risico voor de veiligheid in een woonwijk", schrijft de gemeente. Om de veiligheid in de buurt te herstellen wordt de woning daarom voor drie maanden gesloten.

Er is een poster op het pand aangebracht. Dat houdt in dat niemand de woning in mag.