Zomercarnaval Straatparade te volgen op RTV Rijnmond

De straatparade van het zomercarnaval is een begrip in Rotterdam. Op zaterdag 27 juli trekt de stoet weer door het centrum van de stad, en dat is natuurlijk live te volgen op TV Rijnmond en Rijnmond.nl.

Ruim dertig praalwagens en 2.500 mensen lopen en dansen mee in de ruim twee kilometer lange parade. Op de eerste wagen staat Zomerkoningin Chelsey Verbond. De straatparade start vanaf de Blaak en gaat via de Witte de Withstraat, Nieuwe Binnenweg, de Mauritsweg, het Weena, de Kruiskade, de Karel Doormanstraat en Westblaak, om vervolgens weer te eindigen op Blaak.



Presentatoren Laurence van Ham en Peter van Drunen doen vanaf de Nieuwe Binnenweg live verslag op televisie en online van 14:00 uur tot 15:00 uur. Tijdens deze live-uitzending zijn diverse mensen te gast en is er natuurlijk veel aandacht voor de deelnemers aan dit kleurrijke feest. Ook onze website en de Rijnmond-app staan zaterdag in het teken van het Rotterdamse Zomercarnaval.

De tv-uitzending wordt tot 17.00 uur herhaald.