Rotterdam werkt aan uitbreiding Tweede Maasvlakte

De totale overslag van goederen in de haven is in de eerste helft van 2019 gegroeid tot ruim 240 miljoen ton. Dat is een nieuw record. Het is 3,4 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2018. De stijging komt vooral door de containers(6,4 procent) en LNG (bijna 94 procent).

Dat de containeroverslag in Rotterdam zo goed gaat komt volgens de topman van het Havenbedrijf door de ingebruikname van de Tweede Maasvlakte. "Wij hebben een goede infrastructuur, goeie voorzieningen, veel capaciteit, zijn zeer klantgericht, concurrerend in prijs en dat kunnen njiet alle havens zeggen. De klanten, de grote rederijen, zien dat de kwaliteit die we in Rotterdam leveren zeer goed en komen dan graag naar hier.

Als de overslag van containers blijft groeien kan er uitgebreid worden op de Tweede Maasvlakte. Sterker nog het Havenbedrijf werkt die plannen nu al uit om de technische voorberedingen te treffen. Zoals nieuwe kademuren te slaan.

Allard Castelein: "Die terminals zullen daarna dus nieuwe kranen moeten bestellen. We hopen in de eerste helft van de volgende tien jaar die extra capacitieit in gebruik te kunnen nemen" Het gaat dan oom een kleine verdubbeling van de huidige capaciteit.

Eerder dit jaar meldde het Havenbedrijf nog dat april de beste containermaand ooit is geweest. Er werd voor 13,6 miljoen ton aan containervracht overgeslagen. In augustus 2018 was dit 12,2 miljoen ton.