'Je bezorgt de mensen een dagje uit, maar zelf zijn we dat ook'

Het begon met één koetsje, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan tien rijtuigen en elf paarden. Meerdere keren per week verzorgt Stal Vonk in Giessenburg ritjes door de Alblasserwaard voor bruiloften, jubilea, kinderfeestjes of personeelsuitjes.

Het koetsiersbedrijf wordt gerund door Mijnie en haar man Hein. "Het is pas na ons huwelijk ontstaan", zegt Mijnie. Het ene koetsje dat ze hadden, werd toen ingezet bij meerdere bruiloften. "Mensen zeiden toen dat we een kar moesten kopen waar de hele familie in kan. Nu zijn er zelfs meerdere karren waar hele families in kunnen."

Het aanbod van Stal Vonk is divers. Sommige koetsen, zoals een witte bruidskoets, is al meer dan honderd jaar oud. Verschillende rijtuigen zijn overdekt, andere zijn zo ingericht dat er ook eenvoudig rolstoelgebruikers of grote groepen van twintig personen in kunnen.

Met deze temperaturen worden er geen paarden voor het karretje gespannen. Verslaggever Laurence van Ham zorgt daarentegen voor de nodige verkoeling met een tuinslang. "Dat vinden ze heerlijk", zegt Mijnie.

De twee zijn al met pensioen, maar genieten nog met volle teugen met het werk op de stal. "Het werken met dieren is altijd leuk, maar ook het werken met mensen", vertelt Mijnie. "Je bezorgt de mensen een dagje uit, maar zelf zijn we ook een dagje uit. Als je van je hobby nog een beetje je werk kan maken én dan ook nog gezond mag blijven..."