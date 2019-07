Staking ADM duurt voort

Bij de bulkterminal van ADM in de Europoort wordt voor de derde dag op rij het werk voor een hele dag stilgelegd. Door de staking is het werk bij de soja-fabriek nagenoeg stilgevallen.

Het personeel en de directie van ADM liggen met elkaar in de clinch over het loon en een seniorenregeling.

Ook dit weekend wordt er waarschijnlijk niet gewerkt, is de verwachting van de bond.

De vakbond heeft inmiddels de werknemers van de terminal van ADM in Hamburg gevraagd om een schip van ADM niet te lossen. Daar zou soja in zitten die onderweg zou zijn naar de locatie in Mainz, zegt een vakbondsbestuurder)