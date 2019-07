Heel Holland Bakt-finaliste heeft eigen zaak in Ameide: 'Gelukkig hebben we goede airco's'

Marjolein van Till deed in 2017 mee met het tv-programma Heel Holland Bakt, en niet zonder succes. Ze bereikte destijds de finale. Begin dit jaar opende ze haar eigen winkel en tearoom in Ameide.

Hoewel haar deelname aan het populaire programma inmiddels al twee jaar geleden is, wordt ze nog steeds herkend op straat. "Het is wel ietsjes minder geworden, maar zeker na de uitzendingen werd ik veel herkend", vertelt Marjolein.

Die bekendheid heeft haar uiteindelijk geholpen bij het opzetten van haar eigen winkel, de Bakplaats. "Ik bakte altijd al graag taarten. Maar als je aan zo'n breed publiek op televisie laat zien wat je allemaal kan, is dat een super opzet voor een eigen winkel. Er zijn nu zoveel mensen die mij volgen op Instagram en Facebook, die stukjes lezen in de krant en weten dat deze zaak hier zit. Die willen graag een keer komen kijken."



Nóg fijner als die liefhebbers dan ook nog een taartje komen eten in de winkel. "Iedereen is heel nieuwsgierig", zegt de oud-finaliste daarover. "Ik heb alleen maar positieve reacties gehad. Mensen vinden het hartstikke lekker én gezellig om hier wat te eten en drinken." In de winkel worden ook high tea's aangeboden. De zaken lopen goed: "Er zijn zelfs al reserveringen voor in november."

High tea'en zit er met deze temperaturen niet in. Het is überhaupt geen goed taartenweer, constateert Marjolein. "We hebben gelukkig goede airco's binnen, dus we kunnen het lekker koel maken. Maar we moeten het eten niet mee naar buiten nemen vandaag."