De hitte zorgt voor problemen op de A27. Het verkeer kan met hooguit 70 kilometer per uur over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden.

In elke richting is één rijstrook afgesloten. De stalen brugdelen zijn uitgezet en de brug kan daardoor niet meer goed open of dicht.

Rijkswaterstaat koelt de brug met water. Schepen mogen voorlopig niet onder de brug door varen.