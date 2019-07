'Sluiting De Fakkel niet aan de orde'

Ondanks de misstanden bij zwembad De Fakkel in Ridderkerk woensdagmiddag, is sluiting van het bad niet aan de orde. Dat zegt burgemeester Anny Attema van Ridderkerk.

Volgens Angela Snel, directrice van het zwembad, was er een groep van vijf of zes jongens die ongewenst gedrag vertoonden. De badmeester sprak hen hierop aan, waarna een van hen 'uit het niets hem op in zijn gezicht sloeg'.

"Dit incident is vervelend en verdrietig. Ondanks de genomen maatregelen kunnen dit soort incidenten altijd gebeuren," vertelt de directrice. "Deze groep jongens werd plotseling bij gestaan door steeds meer andere jongeren. Daardoor ontstond een groep van meer dan twintig jonge mannen die probeerden met geweld door het dranghek te komen. "

Hoewel de burgemeester eerder zei dat het zwembad nog één kans kreeg om orde op zaken te stellen, omdat het anders gesloten zou worden, is sluiting nu niet aan de orde.



Volgens Attema is sluiting van het bad niet aan de orde omdat deze de gebeurtenissen van woensdag volgens haar altijd kunnen gebeuren. "Het gaat erom dat het zwembadpersoneel hierop goed reageert, en dat is gebeurd. Ontzettend vervelend die raddraaiers, daar moet een einde aan komen. Het zwembad heeft heel adequaat gereageerd op die klieren. Daardoor kon het niet verder escaleren. Dat geeft vertrouwen. "