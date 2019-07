Rijkswaterstaat voert campagne tegen zwemmen in rivieren en kanalen

"Het is gevaarlijk omdat de rivier stroomt en daar kan je door gegrepen worden. Daarnaast hebben passerende schepen een zuigende werking. Daar is niet tegenop te zwemmen", zegt mobiel verkeersleider van Rijkswaterstaat Jan van de Vreede.

Mensen die het water ingaan worden door van de Vreede aangesproken op het verbod en de gevaren. "We gaan de mensen in eerste instantie waarschuwen en indien nodig treden we op. Als het heel gevaarlijk is dan krijgen ze een bekeuring van €140."

Verbaasde reacties

Bij de recreanten in en langs de Beneden Merwede in Dordrecht is de verbazing groot als ze van het verbod horen. "Dit is de eerste keer dat ik dit hoor", zegt een van de zwemmers, terwijl een ander weet dat het levensgevaarlijk is: "daar ben ik van op de hoogte. Ik ga ook niet te ver hoor."

De jongeren in het water nemen de risico's voor lief. "Als jullie straks weg zijn, dan zwemmen we denk ik gewoon door."

Brugspringers

"We komen dagelijks zwemmers tegen", zegt Van de Vreede. "We gaan nu een campagne starten om de mensen te wijzen op de gevaren van het zwemmen in de rivier. Zeker als ze buiten de kribben komen, kan er levensgevaar optreden."

Het springen van bruggen is vooral bij de jeugd erg populair. "Dat is ten strengste verboden en nog veel gevaarlijker", zegt de mobiel verkeersleider op strenge toon." Het verbod staat ook in de politiereglementen en dat gaan we dan ook zeker aanpakken."