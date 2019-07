Dinamo Tbilisi wint eerste slag richting EL-ontmoeting met Feyenoord

Dinamo Tbilisi (Georgië) heeft in de tweede voorronde van de Europa League met 0-2 van Gabala SC (Azerbeidzjan) gewonnen. De uiteindelijke winnaar van de dubbele confrontatie treft in de derde voorronde van de Europa League Feyenoord.

Door de 2-0 uitzege in Azerbeidzjan deed Dinamo Tbilisi donderdagavond duidelijk de beste zaken. Levan Kutalia en Afrang Daffe zorgden voor de doelpunten aan de kant van de Georgiërs. De return is volgende week donderdag, op 1 augustus.

Oer-Feyenoorder Jan Boskamp werkte in 1999 nog kortstondig bij Dinamo Tbilisi. Momenteel heeft de club geen Nederlanders in dienst. De nummer 2 van de Georigsche competitie van afgelopen seizoen rekende in de eerste voorronde al af met Engordany uit Andorra. Thuis in de Boris Paichadze Dinamo Arena in Tbilisi werd het 6-0, uit wonnen de Georgiërs met 1-0.