Wokkelspringers en leugenbankzitters trotseren de hitte

"Ik heb vroeger bij de Lloyd gevaren in de Perzische Golf en dan lag ik met acht man in een hut, geen airco niks, en dan was het ook 45 tot 50 graden en dan hoor je toch ook niemand zeuren."

Op de zogenaamde leugenbank in Maassluis maken ze zich niet druk. "Het is ene zeurmaatschappij tegenwoordig", vult Aad (75) aan.

Het is heet in het Waterweg-gebied en dus wordt de koelte opgezocht. In de Vlaardinger Vaart worden halsbrekende toeren uitgehaald door lokale jeugd. De jonge waaghalzen klimmen op De Twist, de 'gewokkelde' brug in de Broekpolder.

Zwemverbod

Het mag niet want rond de bruggen is een zwemverbod. Ga daar maar aan staan bij temperaturen net onder de 40 graden. "Staat-ie aan?", vragen de pubers, verwijzend naar de camera, en hop, springen in het water.

De jeugd van vroeger in Maassluis is te vinden aan de boorden van de Het Scheur, zoals de Nieuwe Maas daar heet. In de schaduw nemen de krasse knarren Johan, Aad, Cor, Dirk en Ram de wereld door. "Heet? Ben je gek. Die zogenaamde klimaatverandering, allemaal onzin,", zegt Aad. "Als de wind zuidoost staat of noordoost in de zomer krijg je mooi weer, staat-ie zuidwest dan krijg je kutweer." De bankzitters naast Aad knikken instemmend. "En zo werkt het gewoon".

Lekker in de schaduw

De Surinaamse oudere Ram zit in zijn scootmobiel en hoort het allemaal tevreden aan. "Ik ben in een warm land geboren dus ben het wel gewend", zegt hij. "Wat is doe om koel te blijven? Lekker hierheen iedere dag in de schaduw. Lekker eten maken en vreten", lacht Ram.

Aad bemoeit zich met zijn Surinaamse vriend. Politieke correctheid is in deze kameraderie niet nodig. "Hij is al lekker bruin. Als-ie gecremeerd wordt gaat ie voor half geld" en de bank buldert mee. Ook Ram heeft lol.

Om extra cool te blijven deelt de verslaggever RTV Rijnmond-petten uit. "Ze hebben het meestal over Feyenoord en dan word ik er alweer misselijk van".

En het bleef nog lang onrustig op de bank aan de Govert van Wijnkade.