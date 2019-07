'Floris is nooit uit mijn hart gegaan'

"Ik was 9 jaar oud toen Floris op TV kwam en het was magisch."

Jaap Kooimans uit Rhoon heeft veel fijne herinneringen aan de gisteren overleden acteur Rutger Hauer. Kooimans scheef het boek 'Floris' en is waarschijnlijk de laatste die Hauer heeft geïnterviewd. "Floris was een fantastische held en hij is nooit uit mijn hart gegaan."

Kooimans besloot een ode aan Floris te schrijven maar Rutger Hauer stond de schrijver niet zomaar te woord.

"Het was ontzettend lastig om hem te spreken te krijgen. Elke keer als ik belde zei hij: het wordt moeilijk en het komt niet zo goed uit. Ik bel je volgende week terug."

Tranentrekkend

Weken en maanden gingen voorbij en de deadline van het boek kwam in zicht. De uitgever vertelde Kooimans het boek desnoods zonder zonder Floris uit te brengen.

"Toen heb ik Rutger een tranentrekkende mail gestuurd en hem gesmeekt mee te werken. Want een boek over Floris zonder Floris dat kan natuurlijk niet. Toen belde hij me op en zei: kom dan morgen maar."

In Beetsterzwaag sprak Kooimans in augustus vorig jaar urenlang met de acteur over Floris. "Ik denk dat het het laatste interview is wat hij heeft gegeven. Hij was toen al echt vermoeid en breekbaar maar hij zei niets over dat hij ziek was."

De schrijver uit Rhoon blijft Hauer herinneren vooral aan die ene rol: "Hij was echt de beste Floris die denkbaar was."

Rutger Hauer stierf afgelopen vrijdag na een kort ziekbed. Hij speelde sinds de jaren 60 in binnen- en buitenland in tal van kaskrakers. Een greep: Turks Fruit, Soldaat van Oranje, Blade Runner, Escape from Sobibor en Flesh and Blood.

Hij was vaak een slechterik, maar zijn carrière begon met een heldenrol. Die van Floris in de gelijknamige televisieserie van eind jaren 60.