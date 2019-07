De DCMR Milieudienst Rijnmond zoekt natte koeltorens in de regio Rijnmond op om legionellaverspreiding en –besmetting te voorkomen. Natte koeltorens kunnen een rol spelen bij legionella-besmettingen. Afgelopen mei gebeurde dat in Belgie, waar 2 mensen overleden en 32 mensen ziek werden door een slecht onderhouden koeltoren.

Rene Bitter van de DCMR legt uit wat natte koeltorens precies zijn: "Natte koeltorens zijn onderdeel van koelinstallaties die gebruikt worden voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen. De warmte wordt door middel van het vernevelen van water in een open constructie afgevoerd."

De verneveling kan gevaarlijk zijn omdat daar legionella kan ontstaan, vertelt Bitter. " Het ontstaat in stilstaand water dat een temperatuur heeft van tussen 25 en 50 graden. Dat kan in natte koeltorens het geval zijn."

Het opsporen en registeren van de natte koeltorens is een lastige klus, omdat de installaties vaak niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Daarom wordt hulp gevraagd van toezichthouders, oplettende burgers, bedrijven en andere betrokkenen om natte koeltorens te melden. Bitter: "Er zijn veel koeltorens bij ons bekend en die controleren we ook regelmatig op onderhoud. Maar er zijn ook veel koeltorens niet gemeld, de kans dat die niet goed onderhouden zijn is daar groter.