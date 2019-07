Geschrokken reacties op hitteslachtoffers Maasvlaktestrand: 'het is echt heel erg'

"Er werden telkens mensen opgehaald, zeker vijf a zes keer kwam een wagen het strand op om mensen op te halen", zegt een strandbezoeker.

"Ik zag een heleboel ambulances en politie. Ik zag iemand die op een brancard werd gelegd," zegt een jonge vrouw die net van het strand komt. "Het is echt heel erg, ik hoop dat het goed met ze gaat."

Gekke dingen

Veel strandgangers hadden de adviezen over de hoe om te gaan met de hitte wel opgevolgd en hadden een plezierige dag aan het strand. Een strandbezoeker wijst er op dat wie dat niet doet de gevolgen kan verwachten. "Als mensen zich niet voorbereiden, geen parasol , niet insmeren, niet drinken dan krijg je dit soort gekke dingen," aldus een bezoeker van het Maasvlaktestrand

Ondanks de oproep van de brandweer om woensdagavond niet meer naar het Maasvlaktestrand te gaan, kwamen in de loop van de avond toch nieuwe badgasten het strand op.

Patatkraam

Op het Maasvlaktestrand zijn nauwelijks voorzieningen. Er zijn geen toiletten, geen watertappunten en er staat alleen een patatkraam. De gehele dag al kwamen er meldingen van mensen die onwel waren geworden door de hitte, te weinig hadden gedronken of in zee in problemen kwamen. De reddingsbrigade moest hen uit het water halen.

De strandwacht sprak van een extreem drukke dag en omdat het aantal meldingen aan het einde van de middag alleen maar toenam, werd kort na 18.00 uur besloten meer hulpverleners naar het strand te sturen.