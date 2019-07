Waterstoring bij Zonnesteintoren Zwijndrecht

Volgens de brandweer was er een hydrofoor in storing: daardoor stond er te weinig druk op de waterleidingen en was er dus geen water op de bovenste verdiepingen in de flat. Rond 08:00 uur was het probleem verholpen.

De Zonnesteintoren is een flat met 55+-woningen. De brandweer en ambulance zijn erbij aanwezig geweest om de watervoorziening te herstellen.