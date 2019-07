Bruggen moeten gekoeld blijven worden door hitte

Door de hitte zetten stalen brugonderdelen uit. De bruggen zullen worden gemonitord gedurende de dag.

Merwedebrug

Het verkeer kan met hooguit 50 kilometer per uur over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. In elke richting is één rijstrook afgesloten.

Verkeer richting Utrecht kan omrijden via de A59, A2 en A15 of via de A59, A16 en A15. Verkeer richting het zuiden kan Den Bosch volgen via de A15 en de A2. Of via de snelwegen A15, A16 en de A59.

De brug kan voorlopig niet open voor hoge schepen. Overige schepen kunnen wel onder de brug doorvaren.

Spijkenisserbrug

De Spijkenisserbrug wilde donderdag niet zakken. 's Avonds kon de brug pas omlaag en werd deze verder gekoeld. Rond middernacht kon er weer verkeer overheen.

Rijkswaterstaat adviseert verkeer om te rijden via Hartelbrug, Botlekbrug of Botlektunnel. De brug blijft voorlopig gestremd voor de scheepvaart.