Slapen in een pipowagen op camping Nieuwland: 'Persoonlijkheid is grote kracht'

Ze voelde zich voor even Mamaloe, op camping De Grienduil in Nieuwland. De warmste nacht van het jaar bracht verslaggever Jelle Gunneweg voor de RTV Rijnmond Zomertoer door in een pipowagen op de camping. "Een warme nacht, maar ook een warm onthaal."

De pipowagen heeft alles erop en eraan. "Alsof je in een gewone caravan met alle voorzieningen slaapt", constateert Jelle. "Een leren bank, een keukentje, twee bedstedes: je kan hier met zijn vieren in."

Maar er is meer op camping De Grienduil. Er zijn plekken voor de vaste gasten, losse plaatsen voor campers en caravans en er zijn vakantiewoningen. De kinderen kunnen zich uitleven op de speeltoestellen, in het zwembadje of op de trampoline.

Persoonlijk

Campingeigenaar Erik brengt Jelle vrijdagochtend een ontbijtje. Hij begon de camping in 2008 met zijn vrouw. "We zijn er sinds 1992 al mee bezig geweest en in 2008 kwam dit op ons pad. We verhuren accommodaties, je kan kamperen: we zijn het hele jaar open." Want ook als het sneeuwt of vriest zijn er genoeg liefhebbers om te kamperen, weet Erik.



Iedere vrijdagavond bakt de campingeigenaar onbeperkt pizza's voor zijn gasten. Een van hen is meneer Buis uit Utrecht, die al achttien jaar op de Grienduil komt. "Het is een mooie camping en lekker rustig. Daar doe ik het voor. Na al die jaren bevalt het me nog steeds prima. En die pizza's zijn hartstikke lekker."

De camping is klein, maar heeft dus tal van mogelijkheden. "Uitbreiden willen we niet", zegt Erik. "We willen onze gasten blijven kennen, en niet dat we straks denken 'wie is dat en waar zit 'ie?' Ik denk dat het persoonlijke een grote kracht is van ons."

Meneer Buis vindt het prima zo. "Het hoeft van mij niet groter te zijn hier. Als ik iets groters wil hebben, moet ik naar een andere camping gaan." Op de camping is genoeg aanspraak. "Thuis zit ik alleen, maar hier kan ik al praten als ik naar het toilet ga."

Utrecht

Nieuwland in de voormalige gemeente Zederik ligt sinds begin dit jaar eigenlijk nét buiten de regio. Na een fusie van Zederik met de voormalige gemeenten Leerdam en Vianen behoort de fusiegemeente Vijfheerenlanden tot de provincie Utrecht.

"We voelen ons nog steeds Zuid-Hollanders", zegt Erik daarover. "Utrecht komt nog wel een keer. Het is wel een gek idee. Je bent niet verhuisd, maar woont wél in een andere provincie en een andere gemeente."