Grote vertraging bij Merwedebrug: volg de omleidingsroutes

Bij de Merwedebrug is in beide richtingen maar één rijstrook open omdat de brug gekoeld wordt vanwege de hitte. Daardoor zijn grote vertragingen ontstaan aan beide kanten van de brug.

Daarnaast mogen weggebruikers maar met 50 km per uur over de brug rijden. De Merwedebrug kan voorlopig niet open voor hoge schepen. Overige scheepvaart kan er wel onderdoor.

Rond 12:15 uur zijn er tijdelijk weer twee rijstroken geopend, om het verkeer dat er nu in een file staat doorheen te kunnen laten. Het is niet bekend hoe lang deze open blijven: dat is afhankelijk van de brug en de verkeersomstandigheden. Verkeer wordt nog steeds geadviseerd om te blijven rijden.



Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanuit Utrecht om de A12, A20 en A16 te volgen. Richting Utrecht kun je het beste omrijden via A59, A2 en de A12, A16 en A20.

Het koelen van de brug is nodig omdat de brug uitzet door de hoge temperaturen. Daardoor kan het beweegbare deel van de brug niet meer goed dicht of open. Het koelen is al gaande sinds donderdag.