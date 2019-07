Esso in de fout bij brand Botlek

Esso heeft steken laten vallen in de aanloop naar de brand in 2017 in de raffinaderij in de Botlek. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

In augustus 2017 ontstond brand in een van de fabrieken op het terrein aan de Botlekweg. Er kwam veel rook vrij, die tot ver in de omgeving was te zien. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Bij de brand zijn de vloeistoffen zijn voor het grootste deel verbrand. Een klein deel is op de grond gekomen en afgevoerd met bluswater of opgeruimd na de brand.

Uit analyse na de brand blijkt dat de bodem van het Essoterrein niet is verontreinigd met de vrijgekomen vloeistoffen. In de omgeving is wel roet terecht gekomen.



Risico's

De oorzaak van de brand was een fout bij een herstart. Dat had niet mogen gebeuren, concludeert de raad. Esso had vooraf de risico's van het opstarten niet goed in beeld.

Het olieconcern moet die gevaren nu alsnog in kaart brengen voor alle installaties in Nederland. Ook moet het bedrijf de conclusies daarvan delen, want ook in raffinaderijen van andere bedrijven kan het fout gaan.

Maatregelen

ExxonMobil , eigenaar van Esso, laat weten zelf ook onderzoek te hebben gedaan en dat de resultaten hiervan aansluiten bij het rapport van de onderzoeksraad. Het bedrijf zegt ook maatregelen genomen te hebben naar aanleiding van de brand.

Esso staat nu nog onder verscherpt toezicht van de provincie Zuid-Holland. Het bedrijf zou onvoldoende meewerken aan een onderzoek van de Milieudienst Rijnmond én er zijn recent nog nieuwe overtredingen ontdekt bij inspecties.