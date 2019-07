Zweten op de weekmarkt in Dordrecht

De hitte is niemand ontgaan. Ook op de weekmarkt in de binnenstad van Dordrecht is het vrijdag zweten geblazen. "Het is dit jaar gewoon te warm hier", zegt één van de marktkoopmannen.

De markt is vrijdagochtend minder druk dan normaliter, merken de marktkraamhouders. "Maar dat weet je van tevoren. Met zulke temperaturen en de vakantie kan het nooit top zijn", zegt Erica Kandel van de bloemenkraam. Het aanbod in de kraam is dan ook minder dan op andere marktdagen.

"Maar we blijven de hele zomervakantie komen hoor", zegt Erica. "Ik ben hier opgegroeid, dus het is elke keer weer thuiskomen. Het is een markt met veel jonge ondernemers en goede ideeën. We hebben veel producten en veel kwaliteit."

Een aantal klanten besluit al voor de ergste hitte een rondje langs de kramen te maken. "We gaan bijna ieder weekend naar de markt", zegt een bezoeker rond 10:00 uur. "Nu wat vroeger, omdat het vanmiddag weer 35 graden wordt. Dan gaan we lekker binnen zitten met de waaier aan."

Een andere bezoekster loopt met een klein draagbaar ventilatortje rond over de markt. "Heerlijk!"



