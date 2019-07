Zelfs emigranten komen terug naar Dordt voor de patat van Nancy

'Patat van Nancy' is al jaren een vaste waarde op de weekmarkt op het Statenplein in Dordrecht. Vernoemd naar dochter Nancy, die inmiddels zelf in de kar werkt. "Ik heb al jaren een heel leuke en vaste klantenkring", zegt ze.

De patatkraam is al jaren in de familie. Net na de oorlog begonnen opa en oma ermee. "Toen waren er nog geen wagenbouwers", zegt vader John. Ook hij staat al jaren op de markt, nadat hij eerst andere baantjes probeerde. "Lekker op de markt patat bakken en met mensen omgaan. Dat is het leukste. Ik wilde terug naar mijn jeugd."

In de tijd dat opa begon aan zijn patatkraamavontuur, was er nog geen frituurvet. Kaarsen gemaakt van rundervet werden daarom omgesmolten. Later kon opa wel in andere producten gaan bakken, maar hij viel toch weer terug op zijn eigen product. "En dat gebruiken wij ook nog steeds", zegt zijn zoon.

Emigranten

In de kraam wordt onder meer verse friet gemaakt. En dat valt in de smaak, bleek al eerder op Radio Rijnmond. Presentator Erik Lemmers sprak vorige maand met een man die is geëmigreerd naar Groningen, maar nog zo vaak als mogelijk naar Dordrecht komt voor een patatje van Nancy.

"En zo zijn er wel meer", voegt ze toe. "Ik heb een Amerikaanse klant. Zodra hij van het vliegveld komt, komt hij eerst een patatje halen. Daarna gaat hij pas naar zijn moeder toe. Het is eigenlijk heel erg, maar toch ook wel erg leuk."

Net als de andere marktkooplieden constateert Nancy vrijdag dat het een stuk rustiger is dan normaal gesproken. "Mensen blijven lekker thuis en het is vakantietijd, dus er zijn er ook een hoop weg."

Ook in de patatkraam is het heet. "Ik denk dat het hier bij de oven tegen de zestig graden loopt. Dat is wel zweten", zegt Nancy, "We hebben een ventilator staan, maar dat helpt hier niet voor. Maar ach, het hoort erbij.”