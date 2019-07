Kindjes met verbrande voetzolen in Maasstad Ziekenhuis

Brandwondenarts Ymke Lucas adviseert kinderen schoentjes of sokken aan te doen om het te voorkomen.

“De huid van een kind is veel dunner dan de huid van een volwassene. In de brandende zon worden tegels of andere ondergronden in de tuin of op straat gloeiend heet en is de kans dat dat de voetzolen verbranden dus groter”, zegt Lucas.