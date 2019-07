Deelnemers zomercarnaval bezig met laatste voorbereidingen

Het is letterlijk en figuurlijk behoorlijk doorzweten voor de makers van de praalwagen van de straatparade van het zomercarnaval in Rotterdam. Ze zijn nog volop bezig met de laatste voorbereidingen voor dit weekend. In de loods in de Botlek wordt de laatste hand gelegd aan de praalwagens.

Rob Nijman is een van de bouwers die er vrijdagmorgen te vinden is. De wagen waar hij aan werkt is zo’n negen meter lang en heeft onder meer een groot koningshoofd met zwaard voorop staan.

Spannend is het nog wel: komend weekend wordt er regen en misschien wel onweer verwacht. Rob heeft er alle vertrouwen in: “Het is altijd afwachten qua weer. We gaan ons best doen om er een leuke gelegenheid van te maken. De wagen kan in principe wel tegen de regen.” Het is alleen het vervoer van het terrein in de haven naar de stad dat hem zorgen baart: dat is 25 kilometer in één stuk in een colonne van wagens.

Hij hoopt wel dat het allemaal doorgaat, ondanks de weersvoorspellingen: er is ontzettend veel tijd en energie in gestoken door alle deelnemers om ook nu weer een mooie parade te verzorgen.