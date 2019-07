Havenbedrijf niet voor verplaatsen cruiseschepen naar Maasvlakte

Ook het Havenbedrijf Rotterdam is niet voor het verplaatsen van cruiseschepen naar een locatie ver buiten het centrum, zoals Hoek van Holland of de Tweede Maasvlakte. Directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf heeft dat gezegd in een reactie op de voorstellen van GroenLinks in de gemeenteraad van Rotterdam.

GroenLinks vindt dat het afmeren van de cruiseschepen aan de Cruiseterminal naast de Erasmusbrug slecht is voor het milieu. Er zou teveel luchtvervuiling zijn door de stookolie. Raadslid Jeroen Postma wijst er verder op dat de schepen een deel van de motoren laten draaien om elektriciteit op te wekken als het aan de kade ligt. Dat is milieuvervuilend en zorgt ook voor overlast voor bewoners van flats rondom de Cruiseterminal.



Vervuiling minimaal

Directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam zegt dat de vervuiling van de cruiseschepen minimaal is. “Ze draaien aan de kade alleen op een kleine generator en we zijn bezig met LNG en met walstroom.” Het beschikbaar maken van LNG zou al bijna alle overlast wegnemen. De andere problemen kunnen door (mobiele) walstroom voor zeeschepen aangepakt worden. Daar worden later dit jaar proeven mee gehouden.

Meer en meer cruiseschepen zullen op LNG gaan varen. Het AIDA-schip dat iedere week Rotterdam bezoekt, draait nu al volledig op LNG. Andere schepen maken die aanpassingen. Castelein: “De meeste nieuwe cruiseschepen worden inmiddels besteld voor LNG. Maar het vergt een beetje tijd. De rederijen begrijpen ook de kritiek die er langzaam bestaat. Ze zijn bezig met een verduurzaming”

Maasvlakte

Een schip op de Maasvlakte neerleggen ziet het Havenbedrijf niet als een oplossing. “Ik denk niet dat de rederijen dat in hun brochure als een heel aantrekkelijke positie en stad zullen verkopen en dat mensen dan zullen zeggen: Ja, ik heb altijd al naar de Maasvlakte gewild”, aldus Castelein.

Hij wijst erop dat de schepen naar genoeg andere steden kunnen. Rotterdam is volgens het Havenbedrijf nog maar net in de cruisemarkt bezig. “We krijgen 108 schepen dit jaar. We moeten niet denken dat we zoals Venetië of New York en Londen zo’n sterke positie hebben in een schema van cruiseschepen. We moeten dus wel doen om het ze aantrekkelijk te maken”.

Een bezoek van een cruiseschip levert de regio een half miljoen euro op. Het idee dat de passagiers nog het meest naar Amsterdam gaan is volgens Castelein een misverstand.

Voor de zakelijke belangen van het Havenbedrijf zijn cruises irrelevant. “Het gaat er ons om dat we de mensen in aanraking willen brengen met zeevaart en grote schepen. We denken dat dat gewaardeerd wordt."

Dit najaar wordt in de Rotterdamse politiek gekeken of er behoefte is aan een nieuwe plek voor cruiseschepen. Nu is er tot 2029 een afspraak om gebruik te maken van de huidige locatie.