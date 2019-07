Rotterdammers mishandelen agent op Nieuwe Binnenweg Rotterdam

Twee Rotterdammers van 26 en 24 jaar hebben donderdagavond een agent verwond terwijl ze onder invloed van drank en lachgas de weg op wilden gaan in hun auto.

Agenten zagen dat iemand die had gedronken in een auto stapte op de Nieuwe Binnenweg. Toen de agent de deur opende, zat de bestuurder met een ballon lachgas in z’n mond.

In de auto was ook nog een geopend flesje bier te zien. De agent legde de man meteen een rijverbod op.

Dat kwam de agent op een scheldkannonade te staan. Uiteindelijk ontstond er een worsteling, waar ook een andere man aan meedeed. De agent kreeg meerdere klappen. Meerdere agenten moesten helpen om de twee agressievelingen in bedwang te krijgen.

De bestuurder bleek achteraf ook nog eens geen rijbewijs te hebben.