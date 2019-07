Spijkenisser opgepakt voor overval op schoenenzaak Warning

De schoenenzaak waar de overval is gepleegd in Spijkenisse.

De schoenmaker werd woensdagmiddag rond lunchtijd overvallen en bedreigd met een vuurwapen. Vervolgens ging de man ervandoor met geld.

De eigenaar van de winkel raakte niet gewond.

In Bureau Rijnmond is er ook aandacht aan de zaak besteed en zijn er naar aanleiding daarvan diverse tips bijgekomen. De Spijkenisser is in samenwerking met de wijkagent opgepakt.