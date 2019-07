De Rotterdamse actrice Imanuelle Grives blijft nog zeker een maand in voorarrest in België. Dat meldt het Openbaar Ministerie van Antwerpen. Ze werd afgelopen weekend opgepakt met een hoeveelheid harddrugs op zak.

De actrice speelde in onder meer Flikken Maastricht, Celblok H, Alleen maar nette mensen en deed mee aan Wie is de Mol. Ze werd vorig weekend betrapt op het festival Tomorrowland in België.

Volgens haar advocaat bereidde ze zich voor op een rol als drugsverkoper.