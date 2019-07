Fer: "Fans hebben mij met een warm welkom ontvangen"

Leroy Fer heeft zich vanaf de eerste minuut dat hij terug was bij Feyenoord, weer welkom gevoeld door de supporters. En gezien de voorgeschiedenis, vindt de middenvelder dat bijzonder.

Feyenoord kwam donderdagavond met het nieuws naar buiten , dat Fer voor één seizoen heeft getekend in De Kuip. Met een bijgevoegde video waarin Fer de fans van de club om 'fergeving' vraagt. In 2011 verliet hij Feyenoord voor FC Twente, in een periode dat de Tukkers Feyenoord sportief voorbij probeerden te streven.

Fer is zich bewust dat de keuzes die hij destijds heeft gemaakt, bij veel fans verkeerd zijn gevallen. Wel hoopt hij dat er nu een streep onder gezet kan worden. "Ik denk dat voor een aantal fans, die het heel zwaar vonden dat ik die keuze had gemaakt destijds, het goed is om vergeving te vragen. Zij houden van de club en zien een jongetje van de club, naar een andere club gaan. Maar ze hebben mij met een warm welkom ontvangen, ook tijdens de oefenwedstrijden die ik heb gespeeld. Dat geeft mij een boost, extra liefde voor de club."

