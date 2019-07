'Wereldwijven' verbonden door naald en draad

Wereldwijven zijn het. Meer dan honderd vrouwen van over de hele wereld worden bij Wereldwijven Handwerklab in Dordrecht verbonden door naald en draad. Naast dat de vrouwen de mooiste producten borduren van topkwaliteit, krijgen ze in het atelier persoonlijke begeleiding en taalondersteuning.

Zo'n tien vrouwen zijn vrijdagmiddag druk bezig met het borduren van kussens. "Iedereen denkt altijd dat het met veel dames een kippenhok is, maar dit zijn wereldwijven. Die zijn aardig professioneel. Huisvrouwenhandarbeid wordt hier niet gedaan", zegt Jolanda Branderhorst van het atelier.

Eigen verhalen

Siglene Eugenia kwam via de sociale dienst terecht bij de Wereldwijven. "Ik heb zelf gezegd dat ik houd van borduren. Toen zeiden ze dat ze een mooie plek voor me hadden. In oktober zit ik hier al een jaar." Ze heeft het onwijs naar haar zin. "Ik wil het niet missen, ik vind dit hartstikke leuk met de mensen om me heen... anders zit je alleen thuis. Hier heb je mensen om mee te praten en kun je vrienden maken."

Elke vrouw in het atelier heeft haar eigen verhaal. "Daar zijn wij door geraakt", zegt Jolanda. "Je ziet niet aan de buitenkant wat hen drijft om hier in Nederland te zijn. Het gaat hier zelden over lekker koken, maar bijna altijd gaat het over verhalen van het echte leven."

Suzy zit al drie jaar bij het atelier. "Ik heb hier van alles geleerd en ik heb prachtige mensen om me heen. Veel verschillende culturen, dat is gezellig."

Nike

De dames hebben een grote klus binnengesleept, voor Nike in Dubai. Over de inhoud zegt Jolanda niks. "Het is nog een geheimpje, maar we zijn er super trots op. Er zijn maar weinig plekken waar nog zoveel gehandwerkt wordt."

Maar hoe komt een multinational terecht in de Dordtse binnenstad? "Eigenlijk zitten overal ook maar 'gewoon' mensen", zegt Jolanda. "De vrouw die ons de opdracht heeft gegeven, volgt ons al jaren. Aardig zijn, doorgaan en vooral goede spullen leveren. Daar staan we helemaal achter. We zijn niet voor de goedkope markt."