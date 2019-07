Feyenoord presenteert nieuwe clubkostuum Oger

Voor het twaalfde jaar op rij heeft kledingbedrijf Oger de selectie en staf van Feyenoord voorzien van een compleet nieuw clubkostuum. De spelers en technische staf van Feyenoord hebben vrijdag in De Kuip hun maatpakken in ontvangst genomen.

Het maatpak is dit seizoen donkergrijs en van een stretch materiaal. Opvallend is het design van de das, dat is afgeleid van het wedstrijdshirt. De karakteristieke ‘F’ uit het logo van Feyenoord is subtiel in lichtgrijs op de das geweven.

Bekijk hierboven een korte impressie van de presentatie van het nieuwe clubkostuum van Feyenoord