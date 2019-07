'Als ik opnieuw mocht beginnen, zou ik weer baggeraar worden'

Sliedrecht is van oudsher hét baggerdorp. Baggeraars uit Sliedrecht zijn actief over de hele wereld. Bij Leo Meijerwaard van zandhandel en overslagbedrijf Van der Waal zit het baggeren in zijn bloed. "Ik ben ermee opgegroeid, het hoort bij mijn leven."

Baggeraars verzorgen het onderhoud van havens, vertelt Leo. "Wij exporteren nu samen met het havenbedrijf een put in de Prins Johan Frisohaven in Rotterdam. Het zand wordt vanaf zee opgezogen en hier neergegooid. De modder gaat weer naar buiten en het zand gaat mee naar binnen."

Leo rolde door zijn familie het vak in. "Mijn vader voer al, ik ben op het water grootgebracht. Het zat er vanaf jongs af aan al in." Bij de jeugd van tegenwoordig is dat anders. "Er zijn wel jonge baggeraars, maar het zijn er weinig. Het varen moet wel je hobby zijn, want je maakt aardig wat uren per dag. Als je dat niet leuk vindt, valt het uiteraard tegen."

Of baggeren het mooiste beroep van de wereld is, durft hij niet te zeggen. "Ik ken alleen dit beroep! Maar voor mij is het het mooiste. Ik denk dat als ik opnieuw zou mogen beginnen, ik gewoon weer hetzelfde zou doen."