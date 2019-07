Veel aandacht voor Europese Kampioenschappen Springen bij RTV Rijnmond

De komende weken volg je via al onze kanalen (TV, Radio, Online, Social Media) alles rondom het paardensportevenement én de maatschappelijke projecten die er mee samenhangen. Een voorbeeld is het programma Werken als een Paard, voor kinderen die net wat extra steun kunnen gebruiken. Maar er zijn meer side-events, die er o.a. op gericht zijn om Rotterdammers aan het bewegen te krijgen

Vanaf vrijdag 19 juli zenden wij wekelijks om 17:15 uur mini-documentaires uit over de kinderen die aan de verschillende Werken als een Paard programma's deelnemen. Tussen 19 en 25 augustus komen de paardensport en andere activiteiten in de EK-week uiteraard uitgebreid aan bod. Zo is er samen met dressuuramazone Danielle van Mierlo een hippisch alfabet gemaakt, dat tijdens de EK-journaals extra uitleg geeft over de paardensport.

“We hebben sinds 1989 geen EK springen meer gehad en ook het EK Dressuur is al weer acht jaar geleden. Dit wordt zo’n groots evenement, sportief maar ook met alles erom heen en dat het in 't Kralingse Bos is, is nog eens extra bijzonder, ” zegt Ib Haarsma, hoofdredacteur van RTV Rijnmond. “Daar gaan we onze kijkers en luisteraars van laten genieten via onze programma’s. Daarnaast zijn de netwerkmogelijkheden van deze EK's geweldig. Elke dag ontvangen we onze gasten en komen we veel mensen tegen. Op zo’n groot evenement in je regio moet je gewoon aanwezig zijn!”

“Wij omarmen mooie regionale evenementen,” zegt directeur Bert Klaver. “We willen zijn waar ons publiek is en maar liefst drie EK’s in een week is uniek in Rotterdam, daar moeten we gewoon zijn.”