Chris Natuurlijk: Steengoed

Brigitte Moratis en Olaf van Velthuijsen bekijken een muurplantje in een kademuur in Rotterdam.

In Rotterdam vind je bijzondere muurplanten op kademuren middenin de stad. Chris Natuurlijk gaat met Brigitte Moratis van Stadsbeheer Rotterdam en stadsecoloog Olaf van Velthuijsen op zoek naar de zeldzame schubvaren.

Vlinder mee

Bloeiende bloemen zijn van levensbelang voor vlinders en bijen. In Ouddorp is in april van dit jaar speciaal voor vlinders, bijen, maar ook voor mensen een veld vol bloemen aangelegd. Chris Natuurlijk gaat samen met Kars Veling van de Vlinderstichting vlinders tellen in deze Vlinderidylle . Nog tot en met 28 juli kan iedereen in zijn eigen tuin mee doen aan Vlindermee , de jaarlijkse tuinvlindertelling van de Vlinderstichting. De telling duurt dit jaar extra lang, maar er zijn veel minder vlinders en de Vlinderstichting is bezorgd.





Natuur in het Scheepvaartkwartier

Ineke van Dort werkte jarenlang bij Ark Natuurontwikkeling, een stichting die natuurgebieden ontwikkelt waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Van Dort doet tegenwoordig heel ander werk op kantoor in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam. Maar, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want Van Dort houdt de natuur ook in de stad nauwlettend in de gaten. Boven de Nieuwe Maas hoort zij de gierzwaluwen roepen en vanuit haar kantoorraam kijkt zij op een oude boom waarin een grote bonte specht woont.





Hoe reist een filosoof?

Jos de Mul is filosoof en hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. In zijn boek Breng mij die horizon! neemt hij de lezer mee op zijn filosofische reizen door Europa, Amerika en Azië. In Chris Natuurlijk vertelt hij waarom we tegenwoordig reizen en hoe.

Zaterdag 27 juli van 08.00 tot 09.00 Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond