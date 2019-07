Onderzoek: Zwembad Sommelsdijk voldoet aan alle eisen

Zwembad De Staver in Sommelsdijk voldoet aan alle wettelijke eisen. Dat blijkt uit extern onderzoek, in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Zwemmers hadden meerdere keren geklaagd over het zwembad. Zo bleek het zuurgehalte van het water veel te hoog te zijn. Eerder was er ook een legionella-besmetting in het baby-bad.

De onderzoekers hebben nu gekeken naar het klimaat en de machines in het zwembad. Die functioneren allemaal volgens de regelgeving.

De wethouder van Goeree-Overflakkee heeft er alle vertrouwen in dat er veilig gezwommen kan gaan worden bij De Staver.