Bruidspaar uit Strijen niet op huwelijksreis door Schiphol-storing

"Dat was wel even een baalmomentje", zucht Henri Stoutjesdijk. Hij en zijn vrouw Leonie den Tuinder zouden afgelopen woensdag samen op huwelijksreis naar Tenerife gaan, maar door een tankstoring kon het kersverse echtpaar uit Strijen niet vertrekken.

Henri en Leonie zijn daarom weer thuis. Ze zijn teleurgesteld dat hun vlucht niet doorging. "We zaten netjes om 14:15 uur in het vliegtuig, pas om 17:45 uur werd gezegd dat de vlucht was geannuleerd. We zaten er dus drieënhalf uur voor niets", vertelt Henri.

Pas na vijf uur had het echtpaar hun koffers terug. "Het was echt verschrikkelijk. We waren heel moe. Het was een lange, vervelende dag", zegt Leonie.

Maar de teleurstelling is slechts voor even, want volgende week zaterdag vliegen Henri en Leonie al voor hun 'vervangende' huwelijksreis naar Tenerife. "Dankzij het reisbureau mogen we zelfs een dag langer!", reageert Henri opgelucht.