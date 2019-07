Bianca uit Melissant laat zich niet tegenhouden door blindheid en wordt voetmasseur

"Hoe doe je dat dan?" Dat is de vraag Bianca Kievit uit Melissant regelmatig krijgt. Ze heeft zich ontwikkeld tot een bijzonder kundig voetmasseur en dat terwijl ze blind is.

Vorige week haalde Bianca haar diploma als voetreflexzonetherapeut. "Je kunt heel veel halen uit voeten. Je kunt voelen wat voor energie er in iemand zit of dat iemand stress heeft. Mensen vinden het knap wat ik doe en dat geeft veel waardering."

Bianca is een echte voetenspecialist en dat terwijl ze vroeger helemaal niets had met voeten. "Ik zat in het tweede jaar van de Pabo toen ik blind raakte. Toen ben ik gaan zoeken wat ik wil. Ik werk graag met mijn handen. In de opleiding tot masseur heb ik geleerd wat voeten je kunnen vertellen."

Zintuigen

Veel mensen vinden voeten lelijk, maar de geldt uiteraard niet voor Bianca. "Voeten zijn heel bijzonder." Het kan volgens haar best kloppen dat andere zintuigen scherper zijn geworden nu ze niets meer kan zien. "Als ik contact heb met medestudenten en collega's vragen ze vaak hoe ik dingen als een depressie kan voelen."